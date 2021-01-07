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Город Боржоми - пристройки к жилым домам

Штрафы за незаконные постройки в Грузии будут прощены

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210107/250506529/Shtrafy-za-nezakonnye-postroyki-v-Gruzii-budut-amnistirovany.html

Причиной подготовки законопроекта инициаторы называют существующий в условиях пандемии экономический кризис

ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Парламент Грузии рассматривает поправки, которые предусматривают аннулирование штрафов за нарушение пространственных и архитектурных норм.

Соответствующие изменения запланированы в "Кодекс Грузии о пространственном планировании, архитектурной и строительной деятельности".

Бульдозеры и полиция. Снос незаконных построек в поселке Африка в Самгорском районе
© Sputnik / STRINGER
В Грузии наличие незаконных построек в черте города станет уголовным преступлением

Законопроект касается тех субъектов, которые нарушили закон и были оштрафованы за нарушение строительных норм, в частности, за размещение временного здания/сооружения/будки на общественном месте или на прилегающей территории. Те лица, которые не заплатили сумму штрафа/пени или заплатили частично, будут полностью освобождены от уплаты суммы.

При этом те субъекты, которые нарушили закон, но против них не начато делопроизводство о правонарушении в сфере строительства, или если делопроизводство начато, но не вынесено постановление, освобождаются от установленным законом ответственности.

Кроме того, решение о наложении штрафа или пени будет признано недействительным для тех нарушителей, которые были привлечены к ответственности и не уплатили или частично уплатили сумму штрафа или пени.

Причиной подготовки законопроекта инициаторы называют существующий в условиях пандемии экономический кризис. Они отмечают, что следует учитывать, что физические лица были сосредоточены на борьбе с коронавирусом и соблюдении установленных государством правил, что в ряде случаев привело к административным нарушениям.

Как разъясняют инициаторы, принятие законопроекта повлияет на доходную часть муниципального бюджета, поскольку сумма штрафов и пени составляет примерно 300 тысяч лари (примерно 93 тысячи долларов).

Инициаторами законопроекта являются депутаты от парламентского большинства – Майя Битадзе, Бека Давитулиани и Ираклий Заркуа. Рассмотрение поправок планируется в ускоренном порядке.

Недостроенные гаражи во дворе жилого дома
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Каладзе распорядился демонтировать незаконные постройки в Тбилиси

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что столичная мэрия готовит законопроект, согласно которому любая незаконная постройка на государственной земле будет считаться уголовным преступлением.

Проблема незаконных построек стоит в Грузии с 90-х годов, когда этот вопрос не контролировался.

Чтобы построить дом в столице необходимо получить разрешение, а после – получить одобрение проекта самого дома. Кроме того, при выдаче разрешения необходимо соблюсти ряд дополнительных условий для строительства в конкретном районе.

Тема незаконных построек в Тбилиси стала особенно актуальной в 2020 году. Мэрия снесла часть незаконно построенных домов на участках, принадлежащих государству в окраинном районе Тбилиси – Африка. Снос завершился столкновениями между полицией и хозяевами построек.

В мэрии города тогда заявили, что время для демонтажа было выбрано правильно – строительство домов еще не было завершено и в них никто не проживал.



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