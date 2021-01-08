Грузинские миротворцы отправились в Афганистан защищать базу Баграм

Перед отправкой в Афганистан грузинский пехотный батальон прошел все этапы подготовки в Грузии

ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Грузия произвела очередную ротацию военных в Афганистане для участия в миссии НАТО "Решительная поддержка", говорится в сообщении Министерства обороны.

Грузинские военные будут выполнять международную миротворческую миссию под командованием США в течение шести месяцев. Их задача – охрана базы Баграм.

"Проходит третий этап отправки 32 батальона третьей пехотной бригады в Афганистан. В частности, на авиационную базу Баграм с задачей обеспечить ее безопасность. До отправки военные прошли предварительные учения. Хочу пожелать подразделению успешного осуществления миссии и мирного возвращения в Грузию", – сказал командующий третьей бригады, вице-полковник Михаил Гогнадзе.

Для участия в миссии в Афганистан 32-й пехотный батальон третьей пехотной бригады вылетел из Тбилисского международного аэропорта накануне ночью. По информации Минобороны, перед отправкой в Афганистан он прошел все этапы подготовки в Грузии.

32-й пехотный батальон – второе грузинское подразделение, которое прошло заключительный этап подготовки не в Германии, а в Грузии. Оценивали уровень подготовки грузинских миротворцев представители Европейского командования США вместе с грузинскими инструкторами и дали им высокую оценку.

Миссия НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support), которая объявлена небоевой, находится в Афганистане с 1 января 2015 года. Согласно двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном, в стране присутствуют более 13 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур.

С грузинской стороны в миссии участвуют более 870 военных. Они дислоцированы на авиационной базе Баграм, в Кабуле и Мазари-Шариф.