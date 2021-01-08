В Панкиси протестующие требуют освободить осужденных за содействие террористу Чатаеву

Законопроект об амнистии, который, предположительно, вступит в силу до весны, вызвал в Грузии настоящий переполох – акции протеста прошли в различных городах страны

ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. В селе Дуиси Панкисского ущелья прошла акция протеста местных жителей и членов Совета старейшин с требованием, чтобы закон "об амнистии", который принимает парламент Грузии, коснулся и задержанных за содействие терроризму, сообщает "Первый канал".

Парламент Грузии во вторник, 5 января, утвердил проект закона "Об амнистии" во втором чтении. Законопроект будет вынесен на голосование в третьем, окончательном чтении, и, предположительно, вступит в силу до весны. Согласно ему, амнистия коснется тех лиц, которые совершили преступление до 11 декабря 2020 года. Согласно процедурам, дела всех попавших под амнистию будут пересмотрены судами, после чего они выйдут на свободу.

"Мы просим парламент, раз уж он приступил к работе с такой гуманностью, пусть амнистия коснется и этих молодых людей. Мы не говорим об их полном освобождении, но, если возможно, смягчить им наказание", – заявил старейшина Панкисского ущелья Хасо Хангошвили.

Как утверждают старейшины, задержанные не совершали ничего против Грузии, в противном случае население не стало бы их защищать.

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Речь идет о пяти осужденных за оказание помощи известному террористу Ахмеду Чатаеву в пересечении грузинской границы в 2017 году, которые приговорены к 10-12 годам тюрьмы и уже отбыли в наказании три года.

Спецоперация по задержанию Ахмеда Чатаева и его сообщников в Тбилиси проходила 21-22 ноября 2017 года. Они почти сутки оказывали сопротивление спецназу, отстреливаясь из одной из квартир многоэтажного дома. Спецоперация завершилась ликвидацией двоих – Ибрагима Адашева и Асланбега Солтахмадова, а Чатаев подорвал себя.

Как заявили участники акции, до утверждения законопроекта они соберут подписи и обратятся за посредничеством к мажоритарному депутату Ираклию Кадагишвили.

Переполох вокруг закона "Об амнистии"

Акция с требованием расширить амнистию заключенных прошла сегодня в Тбилиси и Кутаиси.

В Тбилиси участники акции в очередной раз потребовали освободить так называемых политзаключенных: совладельца главного оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгия Руруа, а также картографов Давид-Гареджи Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой, задержанных по делу о возможной передаче Азербайджану территории Грузии незаконно.

У мэрии Кутаиси адвокаты и члены семей заключенных потребовали пересмотра акта амнистии. По их словам, вошедшие в закон изменения не касаются большинства заключенных, поэтому они требуют сделать его широкомасштабным, рассчитанным на все категории заключенных.

Кроме того, по информации участников акций, в пенитенциарном учреждении №2 в Кутаиси начали голодовку порядка 10 заключенных. Они заявляют, что в тюрьмах сложная ситуация в условиях пандемии.

Протестующие планируют устраивать перманентные акции, в случае если их требования не будут выполнены.

Кого коснется закон

Согласно проекту, он коснется примерно одной тысячи заключенных, осужденных по разным статьям Уголовного Кодекса Грузии. От уголовной ответственности и приговоров полностью будут освобождены лица, осужденные за нанесение легких повреждений в состоянии аффекта, во время ареста, во время самообороны или по неосторожности.

Также на свободу выйдут осужденные за фальсификацию товаров, их перевоз или реализацию; нарушение бухгалтерского учета; нарушение правил таможенных перевозок; неосторожное хранение оружия; хулиганство; нарушение строительных, горных работ, которое не повлекло причинение смерти; нарушения безопасности на объекте, связанном с электроэнергией, нефтью, газом; несоблюдение правил пожарной безопасности без причинения серьезного ущерба или смерти.

Кроме того, амнистия коснется и осужденных на незаконное изготовление, приобретение, хранение или перевоз психотропных веществ, наркотических веществ в малых дозах и конопли. На свободу выйдут и те, кто осужден за нарушение правил безопасности транспортного движения, не завершившееся причинением тяжкого вреда или смерти.

Коснется амнистия и осужденных за незаконную охоту и рыбалку, дезертирство, уклонение от службы в армии и повреждение или уничтожение военного имущества.

Также смогут выйти на свободу те, кто впервые совершил такие преступления, как воровство и незаконное хранение охотничьих и спортивных ружей.

Предполагает амнистия и послабление срока для осужденных за наркопреступления на бессрочное заключение – его заменят лишением свободы на 20 лет.