Условия труда в Грузии будут более безопасными

Теперь инспекция будет рассматривать вопросы соблюдения рабочего графика, дискриминации на работе и защиты прав работников

ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Вступили в силу поправки Трудового кодекса Грузии, предполагающие расширение прав трудовой инспекции.

Отныне трудовая инспекция больше не будет ждать разрешения на проверку предприятия и получила право делать это в любой момент по желанию.

Расширен и мандат деятельности инспекции труда в Грузии. Если раньше она проверяла только соблюдение правил безопасности на рабочем месте, то теперь в ее компетенцию будут входить и другие условия труда.

Так инспекция будет рассматривать вопросы соблюдения рабочего графика, дискриминации на работе, защиты прав работников.

Кроме того, инспекция получила возможность накладывать штрафы на работодателей за нарушение Трудового кодекса.

Размер штрафа будет зависеть от дохода компании и вида нарушения. Его минимальная планка составит 200 лари.