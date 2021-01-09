Минсельхоз Грузии призывает граждан не сжигать растительные отходы

В Западной Грузии лесные пожары продолжаются почти неделю, а сильный ветер и сухая погода мешают работать пожарным-спасателям

ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Во избежание возникновения лесных пожаров министерство сельского хозяйства Грузии призывает граждан соблюдать необходимые меры безопасности.

В ведомстве напоминают, что из-за изменений климата и сокращения количества осадков почва и травяное покрытие земли иссушились, что способствует появлению и быстрому распространению огня.

Сжигание растительных отходов создает угрозу для лесных массивов и близлежащей инфраструктуры, а также может вызвать ухудшение качества почвы, сокращения уровня растительности и ее окончательную биологическую деградацию, отметили в министерстве.

К субботе, 9 января, в Грузии зафиксировано шесть лесных пожаров в разных районах страны. По данным службы ЧС, за последнюю ночь в Грузии вспыхнули еще два пожара – один в регионе Имерети, второй в регионе Самегрело–Земо Сванети.

Всего в тушении пожаров принимают участие 500 пожарных. На данным этапе из шести очагов три уже локализовано.