14:35 09 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0428
  • 100 RUB4.4384
  • USD3.3035
Поиск
Лесные пожары в Западной Грузии. Пожарные спасатели на тушении пожара

Минсельхоз Грузии призывает граждан не сжигать растительные отходы

© Sputnik / STRINGER
Грузия
Получить короткую ссылку
9 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/05/250542087.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210109/250568302/Minselkhoz-Gruzii-prizyvaet-grazhdan-ne-szhigat-rastitelnye-otkhody.html

В Западной Грузии лесные пожары продолжаются почти неделю, а сильный ветер и сухая погода мешают работать пожарным-спасателям

ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Во избежание возникновения лесных пожаров министерство сельского хозяйства Грузии призывает граждан соблюдать необходимые меры безопасности.

В ведомстве напоминают, что из-за изменений климата и сокращения количества осадков почва и травяное покрытие земли иссушились, что способствует появлению и быстрому распространению огня.

Сжигание растительных отходов создает угрозу для лесных массивов и близлежащей инфраструктуры, а также может вызвать ухудшение качества почвы, сокращения уровня растительности и ее окончательную биологическую деградацию, отметили в министерстве.

К субботе, 9 января, в Грузии зафиксировано шесть лесных пожаров в разных районах страны. По данным службы ЧС, за последнюю ночь в Грузии вспыхнули еще два пожара – один в регионе Имерети, второй в регионе Самегрело–Земо Сванети.

 

Всего в тушении пожаров принимают участие 500 пожарных. На данным этапе из шести очагов три уже локализовано.

 

Теги:
Министерство сельского хозяйства Грузии, Грузия, Лесные пожары


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тбилисцы и Старый Новый год - продавец воздушных шаров
Радость и улыбки с оттенком печали: тбилисцы и Старый Новый год - фото
COVID объятьям не помеха! В доме престарелых появилась комната для встреч
COVID объятьям не помеха! В доме престарелых появилась комната для встреч
Каких успехов добился Шота Арвеладзе в Пахтакоре
Каких успехов добился Шота Арвеладзе в "Пахтакоре"
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться