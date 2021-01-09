Грузия
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Эпицентр землетрясения находился в 60 километрах от Тбилиси, в Гурджаанском районе региона Кахети. О разрушениях не сообщается
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,9, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
По данным центра, землетрясение произошло в 08:59 по тбилисскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 60 километрах от Тбилиси, в Гурджаанском районе (регион Кахети).
О разрушениях на данный момент ничего не сообщается.