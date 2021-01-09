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Сейсмограмма землетрясения, архивное фото

В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,9

© photo: Sputnik / G. Koposov
Грузия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210109/250568928/V-Gruzii-proizoshlo-zemletryasenie-magnitudoy-39.html

Эпицентр землетрясения находился в 60 километрах от Тбилиси, в Гурджаанском районе региона Кахети. О разрушениях не сообщается

ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,9, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.

По данным центра, землетрясение произошло в 08:59 по тбилисскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 60 километрах от Тбилиси, в Гурджаанском районе (регион Кахети).

О разрушениях на данный момент ничего не сообщается.



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