Эпицентр землетрясения находился в 60 километрах от Тбилиси, в Гурджаанском районе региона Кахети. О разрушениях не сообщается

ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,9, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.

По данным центра, землетрясение произошло в 08:59 по тбилисскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 60 километрах от Тбилиси, в Гурджаанском районе (регион Кахети).

О разрушениях на данный момент ничего не сообщается.