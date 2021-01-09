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Патрульная полиция и следователи на месте происшествия. Полицейская лента

Взрыв газа в Аджарии - есть пострадавшие

© Sputnik / Alex Shlamov
Грузия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2352)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210109/250569354/Vzryv-gaza-v-Adzharii---est-postradavshie.html

Взрыв произошел на втором этаже, и он был настолько сильным, что обрушил часть дома. Причиной взрыва была утечка природного газа

ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. В результате взрыва в двухэтажном доме в пригороде Батуми, в Хелвачаури (регион Аджария) пострадали три человека, сообщает Первый канал.

По данным телеканала, взрыв произошел на втором этаже и он был настолько сильным, что обрушил часть дома. По предварительным данным, причиной взрыва была утечка природного газа.

Пострадавших доставили в клинику, где они проходят лечение.

По факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при использовании электричества или тепловой энергии".

Темы:
Происшествия в Грузии (2352)


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