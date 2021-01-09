Взрыв газа в Аджарии - есть пострадавшие

Взрыв произошел на втором этаже, и он был настолько сильным, что обрушил часть дома. Причиной взрыва была утечка природного газа

ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. В результате взрыва в двухэтажном доме в пригороде Батуми, в Хелвачаури (регион Аджария) пострадали три человека, сообщает Первый канал.

По данным телеканала, взрыв произошел на втором этаже и он был настолько сильным, что обрушил часть дома. По предварительным данным, причиной взрыва была утечка природного газа.

Пострадавших доставили в клинику, где они проходят лечение.

По факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при использовании электричества или тепловой энергии".