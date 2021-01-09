В Грузии за сутки выявили 2 058 случаев заражения коронавирусом

За последние 24 часа от коронавируса скончались 22 человека, из ковид-клиник страны выписаны 529 пациентов

ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 058. Скончались 22 человека.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 238 086 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 529 человек, с начала пандемии вылечились 224 718 пациентов. Скончались 2 750.

За минувшие сутки в стране проведено 18 149 тестов: 11 095 – на антиген и 7 054 – ПЦР-теста.

В карантине в настоящее время находятся 512 человек, в стационарах – 3 867, в ковид-гостиницах – 754.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.