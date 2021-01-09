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Тенгиз Церцвадзе

Грузия прошла пик коронавируса - эпидемиолог

photo: Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs / FB
Грузия
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (589)
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Sputnik Грузия
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Борьба с COVID-19 в стране не завершена и сейчас задача эпидемиологов сохранить низкий показатель инфицирования после снятия ограничений, отметил врач

ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Пик коронавируса в Грузии прошел и число инфицированных уменьшается, заявил глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

О второй волне коронавируса в Грузии эпидемиологи заявили в середине сентября. Пик пришелся на ноябрь, когда число ковид-зараженных в день превышало отметку 5,5 тысячи.

"К счастью, пик прошел. Сейчас число новых случаев сократилось в три-четыре раза. Если раньше было до 5 тысяч случаев в день, сейчас 1-2 тысячи", - сказал Церцвадзе в эфире Первого канала.

При этом Церцвадзе подчеркнул, что борьба с коронавирусом не завершена и сейчас задача эпидемиологов сохранить низкий показатель инфицирования после снятия ограничений.

В то же время эпидемиолог не исключил, что после снятия ограничений такие требования, как ношение масок и социальная дистанция, все равно будут обязательны.

На сегодняшний день в Грузии действуют жесткие ограничения: не работает общественный и междугородний транспорт, закрыты все магазины, кроме продуктовых, зоомагазинов и аптек, не работают рестораны и бары, закрыты вещевые рынки. Такие ограничения были введены с 28 ноября и с небольшими послаблениями продлятся вплоть до 15 января. После чего в Грузии ограничения будут действовать в выходные дни до 1 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (589)


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