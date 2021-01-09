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Патрульная полиция

На западе Грузии у судимого в прошлом нашли автомат и патроны

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2353)
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Теперь задержанному грозит от 3 до 6 лет лишения свободы за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов

ТБИЛИСИ, 9 янв - Sputnik. Сотрудники полиции обнаружили у в прошлом судимого мужчины в районе Терджола (регион Имерети) автомат и патроны и задержали его, говорится в сообщении пресс-службы МВД Грузии.

Во время обыска дома задержанного полиция обнаружила автомат Калашникова, обойму и 29 боевых патронов.

Обвиняемый уже признал вину.

Теперь ему грозит от 3 до 6 лет лишения свободы за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.

Темы:
Происшествия в Грузии (2353)


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