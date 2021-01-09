Коронавирус в Патриархии Грузии: что происходит со Святейшим?

Состояние главы грузинской Патриархии стало особенно волновать общественность после того, как у его секретаря-референта Шорены Тетруашвили подтвердился COVID-19

ТБИЛИСИ, 9 янв - Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II находится под наблюдением, но тестирование на коронавирус ему пока не требуется, сказала журналистам врач Патриарха Цисана Шаматава.

Общество внимательно следит за состоянием Католикоса-Патриарха после того, как у его секретаря-референта Шорены Тетруашвили обнаружили коронавирус.

"Патриарх находится под наблюдением, и, если понадобится, мы предложим ему тестирование, но на этом этапе теста не делали", - отметила Шаматава.

По ее словам, в Патриархии Грузии соблюдаются все ковид-рекомендации и меры безопасности.

"Мы проводим массовое тестирование. Число посетителей ограничено, и все они проходят тестирование, на основании которого получают возможность войти в Патриархию. Те, кто отсюда выходят, по возвращении также проходят тестирование. Те же, кто находятся с Патриархом, проходят тестирование каждый третий день", - добавила Шаматава.

Католикосу-Патриарху всея Грузии Илие II 4 января исполнилось 88 лет. Он возглавляет грузинскую православную церковь с 25 декабря 1977 года.