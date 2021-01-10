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Заготовка леса на лесохозяйственном участке в Алтайском крае

В Грузии за 2020 год выявлено более 2,7 тысячи фактов незаконной вырубки леса

© photo: Sputnik / Alexander Kryazhev
Грузия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210110/250564480/V-Gruzii-za-2020-god-vyyavleno-bolee-27-tysyachi-faktov-nezakonnoy-vyrubki-lesa.html

Для решения проблемы незаконной вырубки лесов организованная заготовка древесины будет происходить только в "деловых дворах" – 26 таких объектов для организованной заготовки, сортировки и складирования древесины появились в нескольких регионах Грузии

ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Сотрудники департамента экологического надзора в течение 2020 года выявили 2 754 случая незаконной вырубки и транспортировки деревьев, из них 132 содержат признаки уголовного преступления, говорится в сообщении ведомства.

Подавляющее число нарушений было зафиксировано в регионе Кахети, на востоке страны.

                                     Регион Число нарушений
Кахети 1 046
Имерети 424
Самцхе-Джавахети 279
Самегрело-Земо Сванети 241
Аджария 221
Квемо Картли 216
Шида Картли 188
Мцхета-Мтианети 72
Гурия 39

Рача-Лечхуми-Квемо Сванети

 22

Тбилиси

 6
В сумме за весь год изъято около 16,6 тысячи кубических метров лесоматериалов.

Также в 2020 году в Грузии также зафиксировано 284 факта нарушения технического регламента лесопилок. Были изъяты 84 незарегистрированные пилы.

Борьба с незаконной вырубкой леса

В конце июля 2018 года власти Грузии анонсировали начало бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, отметив, что будут непримиримы к людям, которые вырубают леса или покрывают это.

Бензопила для валки леса
© photo: Sputnik / Konstantin Chalabov
В Грузии решена проблема незаконной вырубки леса – в регионах появились "Деловые дворы"

Для решения проблемы незаконной вырубки лесов организованная заготовка древесины будет происходить только в "деловых дворах" – 26 таких объектов для организованной заготовки, сортировки и складирования древесины появились в регионах Имерети, Гурия, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Кахети и Шида Картли.

Соответственно, постепенно будут запрещены так называемые "социальные вырубки", когда жители регионов могли получить лицензию на вырубку с целью обогрева или обеспечения других социально-бытовых нужд.

"Деловые дворы" открыты в рамках лесной реформы, которая проводится интенсивно после принятия нового Лесного кодекса, устанавливающего принципы устойчивого лесопользования в стране, и выводят лесопользование на совершенно новый уровень.

Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров).

Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1 000-1 200 метров, господствуют широколиственные породы — дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской.

Теги:
Грузия, Вырубка лесов


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