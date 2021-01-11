В Грузии за сутки выявили 551 случай заражения коронавирусом

За последние 24 часа от коронавируса скончались 23 человека, из ковид-клиник страны выписаны 880 пациентов

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 551. Скончались 23 человека.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 239 780 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 880 человек, с начала пандемии вылечились 226 215 пациентов. Скончались 2 796. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

За минувшие сутки в стране проведено 7 898 тестов: 3 527 – на антиген и 4 371 – ПЦР-тестов.

В карантине в настоящее время находятся 506 человек, в стационарах – 3 929, в ковид-гостиницах – 722.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.