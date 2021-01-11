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Паата Имнадзе

"Чтобы избежать третьей волны" – эпидемиологи приветствуют продление ограничений в Грузии

photo: Government of Georgia / FB
Грузия
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (603)
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https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210111/250584938/Chtoby-izbezhat-tretyu-volnu---epidemiologi-privetstvuyut-prodlenie-ogranicheniy-v-Gruzii.html

Действующие в стране ковид-ограничения будут продлены до 1 февраля. Об этом сегодня заявила министр экономики Натия Турнава

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Решение продлить ограничения в связи с COVID-19 в Грузии было принято во избежание третьей волны пандемии коронавируса. Об этом сказал заместитель главы центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе.

По словам эпидемиолога, страна выдержала пик заболеваемости, однако, чтобы избежать наступления третьей волны коронавируса, ковид-ограничения следуют продлить.

"Третья волна есть во многих странах Европы. Наша система выдержала самый высокий уровень заболеваемости в мире на 100 000 жителей. Система устояла, с недостатками, но пережила. Именно во избежание третьей волны было принято решение потерпеть еще немного, продлить ограничения, чтобы гарантировать, что ситуация в стране не ухудшится в результате нашего открытия, – сказал Имнадзе на брифинге после заседания Координационного совета.

По словам медика, ко времени снятия ограничений Грузия уже ожидает получение вакцины. "Да и потеплеет. Все это позволит нам гораздо спокойнее дойти до летнего периода", – отметил врач.

Действующие в Грузии ковид-ограничения будут продлены до 1 февраля. Об этом сегодня заявила министр экономики Натия Турнава.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (603)


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