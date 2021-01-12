Образование Грузии ждут серьезные новшества: что планируют власти

Останется ли образование в стране бесплатным, появятся ли подготовительные классы и какая судьба ждет педагогов – разбираемся в грядущих реформах Минобразования

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Власти Грузии запланировали ряд новшеств в сфере образования в 2021 году – они коснутся школьного и дошкольного воспитания.

Несмотря на множество предложений о введение платы за детский сад и школы для семей, чьи доходы превышают определенный объем, власти Грузии приняли решение оставить в 2021 году систему полного бесплатного дошкольного и школьного образования. Однако при этом обе системы коснется ряд серьезных реформ.

Реформа детских садов

В 2021 году государство создаст единую электронную систему всех детей от 1 года до 6 лет и составит концепцию создания специальных центров подготовки к школе, осуществление которой начнется уже в конце этого года.

Кроме того, планируется в этом году изменить и всю систему детских садов, которые будут выполнять функцию дошкольного образования и готовить детей к школе путем развития поведенческих, эмоциональных и социальных навыков.

Изменится и состав воспитателей в детских садах. Теперь власти будут делать акцент на привлечение молодых кадров.

Не оставлен без внимания и вопрос нехватки детских садов в районах. В этом году власти намерены построить еще 50 дошкольных учреждений по всей стране.

Новая волна реформ школ

В 2021 году реформы ждут и систему школьного образования. Так власти пересмотрят полностью учебный план и продолжат замену учебников.

Кроме того, в 2021 году начнется разработка полной реформы образования, будут установлены первые стандарты и процедуры для начала реформы, которая продлится пять лет.

Также власти готовят новые правила для учителей, внедрение которых начнется в 2021 году. Для них разработаны специальные программы профессионального развития, чтобы педагоги могли бы постоянно развиваться.

Не забыло правительство и про новые школы. Всего в 2021 году будет построено 80 новых школ и отремонтировано 850.