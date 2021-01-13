Прокурорский совет Грузии выбирает нового председателя

В функции Совета входит назначение генерального прокурора и контроль работы ведомства в целом

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Прокурорский совет Грузии изберет нового председателя в пятницу, 15 января, заявила его действующая глава Нана Хунджуа.

По словам Хунджуа, срок ее полномочий истекает 16 января. Новый председатель будет избран членами Совета большинством голосов в ходе тайного голосования.

Председателем прокурорского совета Нана Хунджуа была избрана 16 января 2019 года в результате конституционных изменений. Предшественником Хунджуа была экс-министр юстиции Грузии Тея Цулукиани, которая совмещала обе должности.

С 16 декабря 2018 года в Грузии в полной мере в силу вступила обновленная Конституция, согласно которой Генеральная прокуратура стала независимым органом, а министерство юстиции, как и любое другое министерство, не может вмешиваться в ее работу.

Что касается Прокурорского совета, то он был создан в 2015 году. В него вошли прокуроры, депутаты парламента и представители общественных организаций. В функции Совета входит назначение генерального прокурора и контроль работы ведомства в целом.