В Грузии отмечают день государственного флага

В этот день на всех государственных учреждениях вывешивается государственный флаг. Белое полотнище с пятью красными крестами вывешивают и на балконах жилых домов

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. В Грузии 14 января отмечают день одного из главных атрибутов страны – государственного флага.

"Под этим флагом нас все уважают" - президент Грузии>>

Этот праздник отмечают в Грузии с 2012 года. В связи с пандемией коронавируса в этом году в стране не будет масштабных мероприятий. Однако по традиции в этот день с балконов исторического здания Сакребуло (горсовета) на Площади Свободы в Тбилиси в 12:00 вывесят государственные флаги.

"У нас нет запланированных мероприятий из-за пандемии. Мы всегда призываем население в этот день вывешивать флаги на зданиях и балконах своих домов. Каждый по возможности должен относиться к флагу с достоинством и уважением", – сказал журналистам зампредседателя Государственного совета по геральдике при парламенте Грузии Мамука Гонгадзе.

Нынешний государственный флаг Грузии – белое полотнище с пятью красными крестами, был утвержден 14 января 2004 года после "революции роз". В тот же день его подняли над зданием парламента Грузии, спустив старый символ – флаг первой Республики Грузия кизилового цвета с черной и белой полоской в левом углу. Позже эту дату объявили Днем государственного флага.

Государственный совет геральдики призывает граждан 14 января вывесить грузинский флаг на своих домах.

С XII века различные источники в основном сообщали о бело-красных цветах грузинских знамен. На фресках Мцхетского кафедрального собора Светицховели (ок. XII века) изображен корабль с красным флагом на корме, в центре которого белый крест. Изображение грузинского белого флага с красными крестами внесено во "Всемирный атлас" XIV века, который составил францисканский монах (имя его осталось неизвестным). Такой же флаг изображался на итальянских и испанских картах тех лет.

В 1992 году древний флаг решили возродить. Ассоциация геральдики Грузии разработала вариант этого флага с несколько измененными маленькими крестиками в углах. Вместо традиционных прямых крестов были использованы т. н. "Болнисские кресты" (или как их еще называли, "кресты Леопольда"). Планировалось сделать этот флаг военным знаменем Грузии. Проект рассматривался Комиссией по госсимволике, но решение принято не было.

В 2003 году именно этот флаг (с болнисскими крестами) был поддержан политической оппозицией, выступавшей против экс-президента Эдуарда Шеварднадзе. В качестве партийного флага он стал символом "Единого национального движения" (лидером которого является бывший президент Михаил Саакашвили).

После "революции роз", которая произошла 23 ноября 2003 года, 14 января 2004 года министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили от имени нового руководства страны предложил парламенту утвердить белый флаг с красными крестами в качестве главного государственного символа. Решение о принятии нового флага было принято большинством депутатов (147 против 1). Новый флаг вечером 14 января уже был поднят над зданием парламента. День 14 января был объявлен Днем государственного флага Грузии.