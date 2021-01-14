В Грузии продолжается интенсивное ПЦР-тестирование заключенных

Тестирование будет проходить в грузинских тюрьмах на регулярной основе каждые две недели

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Из 506 ПЦР-тестов, проведенных за последние сутки среди заключенных двух пенитенциарных учреждений, нет ни одного положительного результата, говорится в сообщении на сайте Специальной пенитенциарной службы Грузии.

Тестирование прошли 234 заключенных в 16-м и 272 – в 12-м пенитенциарных учреждениях города Рустави.

По данным службы, как и в других учреждениях, тестирование будет проходить на регулярной основе каждые две недели.

"Специальная пенитенциарная служба продолжает проводить интенсивное ПЦР-тестирование и будет поэтапно информировать общественность о результатах", – говорится в заявлении.

Накануне коронавирус подтвердился у осужденного пенитенциарного учреждения №2 города Кутаиси.