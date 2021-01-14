23:32 14 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0077
  • 100 RUB4.4545
  • USD3.2909
Поиск
Тюремный коридор

В Грузии продолжается интенсивное ПЦР-тестирование заключенных

© CC BY 2.0 / meesh / barring freedom
Грузия
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (627)
29 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210114/250612193/V-Gruzii-prodolzhaetsya-intensivnoe-PTsR-testirovanie-zaklyuchennykh.html

Тестирование будет проходить в грузинских тюрьмах на регулярной основе каждые две недели

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Из 506 ПЦР-тестов, проведенных за последние сутки среди заключенных двух пенитенциарных учреждений, нет ни одного положительного результата, говорится в сообщении на сайте Специальной пенитенциарной службы Грузии.

Эпидемия коронавируса - жительница столицы в маске идет мимо закрытых магазинов
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузинские эпидемиологи против смягчения ограничений

Тестирование прошли 234 заключенных в 16-м и 272 – в 12-м пенитенциарных учреждениях города Рустави.

По данным службы, как и в других учреждениях, тестирование будет проходить на регулярной основе каждые две недели.

"Специальная пенитенциарная служба продолжает проводить интенсивное ПЦР-тестирование и будет поэтапно информировать общественность о результатах", – говорится в заявлении.

Накануне коронавирус подтвердился у осужденного пенитенциарного учреждения №2 города Кутаиси.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (627)
Теги:
Тюрьма, Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Мировые достопримечательности. Новогодние украшения в столице Грузии. Мост Сан-Франциско
Мировые достопримечательности в Тбилиси: необычные украшения - фото
Изъяли даже то, что не нужно было: латвийский журналист Андрей Яковлев
"Изъяли даже то, что не нужно было": латвийский журналист Андрей Яковлев
Топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов Грузии
Топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться