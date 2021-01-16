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Зима в Грузии - снегопад на Махат горе, машины едут по мокрой дороге

Ситуация на дорогах Грузии: ограничения действуют на востоке страны

© Sputnik / STRINGER
Грузия
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Sputnik Грузия
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Движение транспорта на горных дорогах Грузии регулирует погода – снегопады, гололед и иногда даже обвалы

ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. На утро субботы закрытым из-за снега является лишь один участок дороги Вазиани-Гомбори-Телави на востоке страны, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог Минрегионов Грузии.

Машины едут по заснеженному Рикотскому перевалу
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По данным департамента, на участке этой трассы от села Верона до поворота к монастырю Шуа Мта (на 62 километре трассы) запрещено движение всех автомобилей, кроме транспорта с двумя или более ведущими мостами.

А вот участок в ущелье Накерала трассы Кутаиси-Ткибули-Амбролаури удалось расчистить за несколько часов. До этого там было закрыто движение для транспорта с прицепом из-за снегопада и гололеда.

Движение на остальных трассах страны свободно.

Теги:
Грузия, дороги


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