Ситуация на дорогах Грузии: ограничения действуют на востоке страны

Движение транспорта на горных дорогах Грузии регулирует погода – снегопады, гололед и иногда даже обвалы

ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. На утро субботы закрытым из-за снега является лишь один участок дороги Вазиани-Гомбори-Телави на востоке страны, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог Минрегионов Грузии.

По данным департамента, на участке этой трассы от села Верона до поворота к монастырю Шуа Мта (на 62 километре трассы) запрещено движение всех автомобилей, кроме транспорта с двумя или более ведущими мостами.

А вот участок в ущелье Накерала трассы Кутаиси-Ткибули-Амбролаури удалось расчистить за несколько часов. До этого там было закрыто движение для транспорта с прицепом из-за снегопада и гололеда.

Движение на остальных трассах страны свободно.