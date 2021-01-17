Грузия присоединилась к международной программе Clean Network

Программа подразумевает внедрение специальных мер безопасности при использовании сети 5G, чтобы защитить данные пользователей

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Грузия присоединилась к проекту Clean Network, которая подразумевает внедрение специальных мер безопасности при использовании сети 5G, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития страны.

Подписание меморандума о сотрудничестве между Грузией и США проходило в режиме онлайн.

"Подписав меморандум, мы присоединились к инициированной США программе Clean Network, которая объединяет более 60 стран, включая государства-члены ЕС. Теперь Грузия является членом этой семьи", – заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

Эта программа помогает странам, являющимся участниками данного проекта, использовать признанные во всем мире стандарты цифрового доверия и устранять долгосрочную угрозу конфиденциальности данных, безопасности, правам человека.

Подписание меморандума прокомментировали и в госдепе США.

"Меморандум о взаимопонимании между США и Грузией по безопасности 5G поможет защитить самые конфиденциальные данные грузинского населения от ненадежных поставщиков. Это укрепляет наше партнерство и открывает двери для увеличения инвестиций в частный сектор", – написала в своем Twitter пресс-секретарь госдепа США Морган Ортагус.

5G — пятое поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов телекоммуникаций, следующих за существующими стандартами 4G.

Технологии 5G должны обеспечивать более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G, что позволит обеспечить большую доступность широкополосной мобильной связи.