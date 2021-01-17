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Кто просит убежища в Грузии: последние данные

© Sputnik / Alex Shlamov
Грузия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210117/250627634/Kto-prosit-ubezhischa-v-Gruzii-poslednie-dannye.html

Наибольшее число прошений о предоставлении убежища подали граждане Ирана – всего за три квартала 2020 года от них поступило 232 заявки

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. МВД Грузии представило на своем сайте данные о миграции в Грузию за три квартала, согласно которому убежища в Грузии в период с января по сентябрь потребовали 688 иностранцев.

Наибольшее число прошений о предоставлении убежища подали граждане Ирана – всего за этот период от них поступило 232 заявки. 

Пятерка лидеров-стран, граждане которых просят убежища, выглядит следующим образом:

Страна Число соискателей
Иран 688
Индия 51
Турция 50
Россия 46
Ирак 42

Однако не все соискатели получают согласие от властей Грузии. За указанный период отказ в предоставлении убежища получили 269 человек. Среди них граждане Ирана, Ирака, Афганистана, Сирии, России, Турции, Украины и других стран.

Также в период с января по ноябрь из Грузии было выдворено 42 иностранца, из которых шесть граждан Азербайджана, шесть граждан Турции, восемь граждан Ирана, три гражданина Камеруна, три гражданина Нигерии, два гражданина Украины, два гражданина России, два гражданина Бангладеш, а также граждане Ганы, Индии, Кот-д'Ивуара, Судана, Узбекистана, Беларуси, Гвинеи-Бисау.



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