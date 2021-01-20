Ковид-статистика Грузии говорит об оправданности введенных ограничений – Минздрав

По словам главы ведомства, система здравоохранения в будущем сможет лучше контролировать распространение инфекции

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Данные о новых инфицированных последних дней в целом указывают на верность введенных Межведомственным координационным советом ограничений, об этом в эфире телерадиокомпании "Имеди" заявила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе.

Министр отметила, что ограничения включают в себя те целевые компоненты, которые влияют на распространение инфекции.

По ее словам, система здравоохранения в будущем сможет лучше контролировать распространение инфекции, а в настоящее время обсуждаются следующие шаги.

"Мы всегда говорим, что на пандемию влияет не только один компонент. Мы всегда говорим о необходимости комплексного подхода. Под этим мы подразумеваем полное владение информацией, а также меры, запланированные правительством в будущем", – сказала министр здравоохранения.

За минувшие сутки в Грузии было зафиксировано 469 новых случаев инфицирования, в то время как накануне – 1 550, а в понедельник – 110.

Следует отметить, что в те дни, когда в Грузии было выявлено 469 и 110 случаев инфицирования сделали около пяти тысяч тестов, а понедельник, 18 января, когда зарегистрировали более полутора тысяч случаев провели более 17 тысяч тестов.

Снизилось и количество летальных исходов – до 14 в сутки.