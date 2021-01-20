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Екатерина Тикарадзе

Ковид-статистика Грузии говорит об оправданности введенных ограничений – Минздрав

© Sputnik / Alex Shlamov
Грузия
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Темы:
Imedi – Имеди грузинское онлайн ТВ (236)
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https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210120/250662654/Kovid-statistika-Gruzii-govorit-ob-opravdannosti-vvedennykh-ogranicheniy--Minzdrav.html

По словам главы ведомства, система здравоохранения в будущем сможет лучше контролировать распространение инфекции

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Данные о новых инфицированных последних дней в целом указывают на верность введенных Межведомственным координационным советом ограничений, об этом в эфире телерадиокомпании "Имеди" заявила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе.

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Министр отметила, что ограничения включают в себя те целевые компоненты, которые влияют на распространение инфекции.

По ее словам, система здравоохранения в будущем сможет лучше контролировать распространение инфекции, а в настоящее время обсуждаются следующие шаги.

"Мы всегда говорим, что на пандемию влияет не только один компонент. Мы всегда говорим о необходимости комплексного подхода. Под этим мы подразумеваем полное владение информацией, а также меры, запланированные правительством в будущем", – сказала министр здравоохранения.

За минувшие сутки в Грузии было зафиксировано 469 новых случаев инфицирования, в то время как накануне – 1 550, а в понедельник – 110.

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Следует отметить, что в те дни, когда в Грузии было выявлено 469 и 110 случаев инфицирования сделали около пяти тысяч тестов, а понедельник, 18 января, когда зарегистрировали более полутора тысяч случаев провели более 17 тысяч тестов.

Снизилось и количество летальных исходов – до 14 в сутки.

Темы:
Imedi – Имеди грузинское онлайн ТВ (236)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Минздрав Грузии, Екатерина Тикарадзе


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