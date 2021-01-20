Верхний Ларс сегодня: движение на дороге в Россию восстановлено частично

На дороге за два дня скопились большие очереди из грузовых и легковых машин, а застрявших в Казбеги граждан эвакуировали по канатке

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. После двухдневных работ по очистке от снега дороги на участке Коби-Гудаури трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс движение автомобилей восстановлено частично, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог Минрегионов Грузии.

По данным ведомства, на участке Коби-Гудаури все еще сохраняется запрет на движение транспорта с прицепом или полуприцепом, который был введен 11 января.

Легковые автомобиле могут проехать через этот участок по противолавинным тоннелям без остановок.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.