Экс-генпрокурор Грузии Адеишвили получил еще один срок

Это его третий приговор в Грузии, вынесенный заочно. Сам он получил политическое убежище в Европе после того, как в 2012 году покинул страну

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Тбилисский городской суд признал бывшего генерального прокурора Грузии Зураба Адеишвили виновным в организации похищения в 2007 оппозиционного лидера Кобы Давиташвили и превышении служебных полномочий, приговорив его к шести годам лишения свободы.

Коба Давиташвили, лидер "Партии народа", был одним из организаторов протестного движения против власти экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в 2007 году. Его похищение прямо в дни акций протеста в ноябре 2007 года стало одним из самых резонансных. В декабре 2020 года Давиташвили скончался от осложнений, вызванных болезнью Бехтерева.

Стороне обвинения удалось доказать, что Адеишвили в ноябре 2007 года поручил на то время замглаве Службы доходов Давиду Карселадзе и подчиненному тому спецназу контролировать многолюдные рынке Тбилиси, в том числе и рынок "Элиава", и пресекать любые попытки агитации со стороны оппозиции.

По материалам дела, когда на рынке в день разгона массовых протестов 7 ноября Коба Давиташвили вместе с соратниками пришел на рынок "Элиава", чтобы купить генераторы, Карселадзе связался с Адеишвили. Замглавы службы доходов получил задание арестовать Давиташвили и отвезти его в следственную службу Минфина.

Спецназовцы сначала избили Давиташвили дубинками, а после посадили в автомобиль и вместо следственной службы поехали в госпиталь в Гори, где его еще раз избили, в том числе били и по голове. Там его и обнаружили спустя два дня.

Выписавшись из клиники, Давиташвили продолжал оставаться в активной политике. В 2012 году он прошел в парламент по спискам правящей коалиции "Грузинская мечта", однако спустя год ушел из коалиции. В 2013 Давиташвили баллотировался на пост президента, но проиграл. До 2016 он продолжал работать в парламенте Грузии как независимый депутат.

В июле 2017 года врачи поставили ему диагноз анкилозирующего спондилоартрита (болезнь Бехтерева). Сам политик был уверен, что это неизлечимое и редкое заболевание у него развилось в результате полученных в ноябре 2007 года травм.

Что касается Адеишвили, то это его третий приговор в Грузии, и снова вынесенный заочно. Сам он получил политическое убежище в Европе после того, как в 2012 году покинул страну.

Ранее Тбилисский городской суд в связи с делом о банкротстве "Карту банка", принадлежащего экс-премьеру Грузии, миллиардеру Бидзине Иванившили, приговорил бывшего министра юстиции и бывшего генпрокурора Зураба Адеишвили к пяти годам лишения свободы. Еще 1 год и 6 месяцев Адеишвили получил по делу об Iberia TV.