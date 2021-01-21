Тюремный срок за хранение наркотиков в Грузии будет определяться по-новому

Существующая сегодня градация предполагает определение строго в определенных граммах, не привязанных к дозе потребления, исходя из чего суду часто приходилось выносить скандальные решения и приравнивать одну дозу для потребления к крупной партии наркотиков

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Парламент Грузии принял решение пересмотреть размер дозы восьми популярных видов наркотиков для определения уголовного наказания за их хранение, вопрос будет рассмотрен на весенней сессии.

В Грузии хранение любого вида наркотиков, за исключением определенного количества марихуаны, предусматривает тюремный срок, который напрямую зависит от объема изъятых наркотиков. Так, за малую дозу уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, за крупную партию наркотиков – от 5 до 8 лет, а за особо крупную – от 8 до 20 лет либо бессрочное наказание.

Парламент Грузии принял решение пересмотреть дозы для амфетамина, дезоморфина, ЛСД, экстази, метамфетамина, эфедрона, метадона и героина.

Существующая сегодня градация предполагает определение строго в определенных граммах, не привязанных к дозе потребления, исходя из чего суду часто приходилось выносить скандальные решения и приравнивать одну дозу для потребления к крупной партии наркотиков.

Теперь под малым количеством будет подразумеваться примерно одна доза наркотика, в среднем необходимого для наркотического опьянения, которая в граммах для каждого вида будет разная. Крупный и особо крупный размер в объеме также будут различаться исходя из вида наркотика.

"После принятия этого законопроекта будет улучшено соотношение дозы и эффекта опьянения, что станет основанием для пропорционального и справедливого наказания, что является важной основой проведения сбалансированной наркополитики", – заявил глава комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе.

Он отметил, что решение было основано на научных и лабораторных исследованиях.

По словам Сарджвеладзе, законопроект также предусматривает возможность осужденным за хранение наркотиков обратиться для пересмотра своего дела в суд, чтобы им смягчили наказание.

Наркопреступления – один из самых распространённых видов преступлений в Грузии. Они занимают третью строчку среди самых распространенных нарушений УК Грузии после воровства и семейного насилия

Между тем, раскрываемость преступлений, связанных с наркотиками, самая высокая и в среднем составляет более 70%.

Самое жесткое в Грузии и наказание за преступления, связанные с реализацией наркотиков.

К потребителям наркотических веществ более лояльный подход, а вот курение марихуаны в одиночестве у себя дома в Грузии не является преступлением – при обнаружении у человека дозы этого наркотика ему грозит лишь штраф.

При этом в Грузии очень большой список препаратов, причисленных к наркотическим и психотропным веществам, реализация которых без рецепта считается преступлением. Этот список постоянно пополняется во избежание распространения аптечной наркомании.