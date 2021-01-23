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Сейсмограф в научном центре

На востоке Грузии произошло землетрясение

© CC BY 2.0 / Ray Bouknight / Seismograph
Грузия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210123/250687998/Na-vostoke-Gruzii-proizoshlo-zemletryasenie.html

Эпицентр землетрясения магнитудой 3,0 располагался в 58 километрах от Тбилиси на глубине 13 километров

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,0 произошло в 4 км от села Мамишлари (регион Квемо Картли), в 58 километрах от Тбилиси, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.

Подземные толчки были зафиксированы в 17:27 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 13 километров.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

Теги:
Грузия, Землетрясение


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