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Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе

МВД объяснило, почему лидера "Европейской Грузии" не выпустили из страны

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Грузия
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Оппозиционный политик, в свою очередь, заявил, что запрет на выезд из страны – политическое решение властей Грузии

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. МВД Грузии не получало уведомления о снятии для лидера "Европейской Грузии" Гиги Угулава запрета на выезд за границу, поэтому он не смог выехать из страны, говорится в заявлении ведомства.

Гиги Угулава в маске во время эпидемии коронавируса
© Sputnik / STRINGER
Одного из лидеров оппозиционной "Европейской Грузии" не выпустили из страны

Утром в субботу Угулава сообщил, что несмотря на отсутствие запрета покидать страну, он не смог выехать из Грузии.

По данным МВД, 12 декабря 2019 года Тбилгорсуд запретил Угулава выезжать из страны и лишил его паспорта. Однако позже Верховный суд упразднил это решение.

"Министерство внутренних дел не получало решения об упразднении запрета и обязательства сдать паспорт и удостоверение личности, в результате в базе данные остались без изменений", – говорится в заявлении.

Также ведомство отмечает, что ошибка исправлена и теперь Угулава может спокойно выехать из страны.

По словам Угулава он собирался поехать на Украину, а после посетить страны Европы. Запрет на выезд из страны – политическое решение властей, заявил он.

Элене Хоштария. Шествие лидеров и активистов оппозиции в Сабуртало с призывом придти на митинг 8 ноября
© Sputnik / Alex Shlamov
Один из лидеров "Европейской Грузии" уходит из партии

"К сожалению, мы живем в стране, где могут ограничить передвижение или по политическому признаку или потому, что между ведомствами нет коммуникации. В моем случае действуют обе причины, а после они объясняют все техническими причинами", – сказал Угулава.

Политик также отметил, что из-за технических проблем МВД он понес ущерб, так как у него пропал билет на самолет. Завтра Угулава пообещал снова попытаться покинуть страну.

Гиги Угулава был одним из самых активных политиков в команде третьего президента Михаила Саакашвили и мэром Тбилиси с 2005 года, но после смены власти в Грузии, 22 декабря 2013, был отстранен от должности судом по обвинению в растрате средств. Позже добавилось обвинение в создании фиктивных рабочих мест, по которому в итоге Угулава провел за решеткой 2 года и 7 месяцев. Выйдя на свободу в начале 2017 года, Угулава присоединился к "Европейской Грузии", где стал играть лидирующую роль.

Теги:
Европейская Грузия, Гиги Угулава, МВД Грузии


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