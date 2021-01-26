В Минобразования назвали условие скорого возобновления учебы в Тбилиси, Кутаиси и Рустави

Новость о том, что очное обучение в школах Тбилиси, Рустави и Кутаиси в феврале пока не возобновится, вызвало большое недовольство среди множества родителей школьников

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Шанс более раннего открытия школ в Тбилиси, Кутаиси и Рустави власти Грузии рассмотрят, если до 1 марта эпидемиологический показатель по стране опустится до 4% и сохранится на таком уровне хотя бы в течение недели, заявил глава минобразования Михаил Чхенкели.

Эпидемиологический показатель – это соотношение положительных тестов на коронавирус к общему числу проведенных тестов за определенный период. По последним данным, в Грузии он составляет 11,6%.

Ранее вице-премьер Грузии Майя Цкитишвили заявила, что в таких крупных городах, как Тбилиси, Рустави и Кутаиси учебный процесс возобновится с 1 марта, что вызвало большое недовольство среди множества родителей школьников, часть которых даже вышла на акцию протеста в воскресение, в парке Мзиури.

"Этот критерий четко обозначен, ведь в первую очередь мы должны позаботиться о здоровье наших детей", – отметил Чхенкели.

Министр подчеркнул, что образовательная система находится в полной готовности к возобновлению учебы в классах. "Также хочу вам напомнить, что школьные учителя будут проходить регулярное тестирование – это важный показатель того, что в школах будет абсолютно безопасно", – добавил Чхенкели.

С 18 января образовательный процесс в десяти больших городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Телави, Зугдиди, Зестафони, Гори, Поти, Марнеули и Гардабани – возобновился после зимних каникул в дистанционном режиме, а в остальных городах и регионах дети смогли вернуться в школы.