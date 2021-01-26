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Врач в больнице, архивное фото

В Грузии в 2020 году от коронавируса скончались 62 медика

© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
Грузия
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (723)
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В Грузии с начала пандемии коронавируса выявили более 254 тысяч случаев, из них 6% – это медперсонал

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в Грузии в 2020 году скончались 62 медицинских сотрудника – это 0,4% из общего числа инфицированных медиков, говорится в отчете Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья "Один год вместе с COVID-19".

Из них 31 женщина и 31 мужчина. Что же касается возраста скончавшегося медперсонала, то статистика выглядит следующим образом:

Количество Возраст медперсонала
2 30-39
3 40-49
9 50-59
30 60-69
18 70+

Из медиков, скончавшихся в результате коронавируса, 24 были сотрудниками стационарного отделения, 16 – ковид-клиник и реанимации, 10 – персоналом первичного здравоохранения, 5 – службы скорой помощи, 2 – персоналом карантинного пространства, 1 – персоналом, обслуживающим пациентов с диализом, 1 – сотрудник ПЦР-лаборатории, 1 – сотрудник психиатрического отделения, 1 – эпидемиолог.

Тестирование на коронавирус COVID-19 в столице Грузии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Грузия занимает 11 место в Европе по показателю тестирования на коронавирус

Разные сопутствующие хронические заболеваний были выявлены у 24 скончавшихся лиц (38,7%). Чаще всего встречались кардиоваскулярные заболевания.

В Грузии с начала пандемии коронавируса выявили 254 822 случая, из них 6% – медперсонал. 72% инфицированного медперсонала были сотрудниками стационарных отделений, клиник температуры, реанимации и других медучреждений.

Среди инфицированных 80% были женщины и 20% – мужчины. Чаще всего (около 80%) болела самая трудоспособная группа в возрасте от 30 до 70 лет, отмечено в отчете. 65% инфицированного коронавирусом медперсонала были жителями Тбилиси, Имерети и Аджарии.

Согласно данным на 31 декабря показатель выздоровевших от коронавируса пациентов достиг 94%, скончались 1,1%, 4,9% продолжают лечение. Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года. 

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (723)


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