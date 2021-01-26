Коронавирус и не только: какова статистика смертности жителей Грузии в 2020 году

"Один год вместе с COVID-19" - отчет Наццентра по контролю заболеваний Грузии дал ответы на все вопросы по поводу смертности в прошлом году от коронавируса и не только

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Средний показатель смертности по разным причинам в 2020 году составил в Грузии 49 074, когда в 2015-2019 годах он составлял 48 179. Об этом говорится в отчете Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья "Один год вместе с COVID-19".

С сентября 2020 года, на фоне увеличения случаев коронавируса, был зафиксирован и рост летальных случаев. Таким образом, по данным на 31 декабря, общее количество людей, скончавшихся по разным причинам в 2020 году, превысило показатели аналогичных периодов предыдущих годов.

Пик пришелся на 24 декабря. После этого уже началось снижение летальных исходов. В частности, ежедневные случаи смертности на 1 миллион населения с 11.6% снизились до 8.2%.

Что же касается возраста пациентов, скончавшихся из-за коронавируса, то инфицированные младше 70 лет составили 43%, в возрасте 70-79 лет – 30% и старше 79 лет – 27%. Из них 55.4% были мужчины, а 44.6% женщины.

В медсправках о смерти граждан с коронавирусом было указано, что у 62.2% были различные сопутствующие хронические заболевания. Из них у 52% наблюдались кардиоваскулярные заболевания и гипертензия, диабет был выявлен у 17.3%, онкологические заболевания у 4.3%, хроническое заболевание легких у 2.3%.

В случае всех скончавшихся пациентов заболевание протекало тяжело или критически и во всех случаях было осложнено дыхательной недостаточностью. У 98.2% наблюдалась пневмония, у 25.4% респираторный дистресс-синдром, у 23.5% - сердечная недостаточность.

С начала пандемии в Грузии зафиксировали более 254 тысяч случаев коронавируса. Выздоровели боле 244 тысяч, скончались 3 096 пациентов. Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года.