Центр адронной терапии построят при Кутаисском международном университете

Ожидается, что Центр откроется в 2024 году. Проект финансируется Международным благотворительным фондом "Карту"

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. В Кутаисском международном университете начались работы по проектированию Центра адронной терапии, сообщается на странице вуза в Facebook.

Адронная терапия - это форма радиотерапии, применяемая для лечения опухолей, часто неоперабельных или устойчивых к традиционной радиотерапии.

В отличие от традиционной радиотерапии, использующей рентгеновское излучение или электроны, адронная терапия предусматривает применение протонов и ионов углерода. Эти атомные частицы - адроны - обладают большим, по сравнению с электронами, весом и энергией. Следовательно, являются еще более эффективными в процессе разрушения раковых клеток.

Территорию будущего Центра адронной терапии в Кутаиси в ходе рабочей встречи осмотрели во вторник ректор Университета Александр Тевзадзе и представители международных дизайнерских компаний. В проекте задействованы испанская компания IDOM, которая предоставляет международные консультационные, инжиниринговые и архитектурные услуги, и бельгийская IBA - она является ведущей в вопросе протонной терапии рака.

Ожидается, что Исследовательский центр сможет проводить научные исследования в области физики элементарных частиц, радиационной физики и биофизики.

Открытие Центра адронной терапии в университете запланировано на 2024 год. Проект финансируется и реализуется Международным благотворительным фондом "Карту".

photo: Government of Georgia / FB Кутаисский международный университет (КМУ)

Кутаисский международный университет (KIU) открылся в 2020 году и принял первый поток студентов на три англоязычные бакалаврские программы: менеджмент, математика и компьютерная наука. Из 1 112 абитуриентов, сдававших экзамены, высокий проходной барьер смогли преодолеть 245.

Комплекс университета построен в Кутаиси в экологически чистой зоне. Кампус занимает 153 гектара и включает современные учебные корпуса, библиотеки, кафетерии, спортивную и дорожную инфраструктуру, студенческие общежития, а также общежития для академического и административного персонала.

Кутаисский международный университет активно сотрудничает с ведущими мировыми университетами и исследовательскими центрами, в том числе с Мюнхенским техническим университетом. Академические программы, с которыми начнет работать КМУ, созданы совместно с Мюнхенским университетом.