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Арчил Талаквадзе

Талаквадзе: Грузия чтит память жертв Холокоста

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Грузия
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Мир 27 января отмечает Международный день памяти жертв Холокоса - в фашистских лагерях было уничтожено 6 миллионов евреев и миллионы лиц других национальностей

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Грузия чтит память жертв Холокоста, об этом в своем Twitter написал председатель парламента страны Арчил Талаквадзе.

​"Сегодня мы чтим память жертв Холокоста, который начался со слов и продолжился ужасными убийствами миллионов невинных людей. В день Холокоста мы твердо говорим, что это никогда не повторится!" - написал Талаквадзе.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году советские войска освободили лагерь смерти Освенцим. Ежегодно 27 января в бундестаге проходит церемония в память о жертвах Холокоста.

Теги:
Грузия, Международный день памяти жертв Холокоста


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