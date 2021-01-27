Талаквадзе: Грузия чтит память жертв Холокоста

Мир 27 января отмечает Международный день памяти жертв Холокоса - в фашистских лагерях было уничтожено 6 миллионов евреев и миллионы лиц других национальностей

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Грузия чтит память жертв Холокоста, об этом в своем Twitter написал председатель парламента страны Арчил Талаквадзе.

Today we honor the remembrance of the victims of the Holocaust that began with words, and continued with horrific murders of millions of innocent people. On #HolocaustRemembranceDay we firmly say NEVER AGAIN! pic.twitter.com/WeIeMbvrFk — Archil Talakvadze (@A_Talakvadze) January 27, 2021

​"Сегодня мы чтим память жертв Холокоста, который начался со слов и продолжился ужасными убийствами миллионов невинных людей. В день Холокоста мы твердо говорим, что это никогда не повторится!" - написал Талаквадзе.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году советские войска освободили лагерь смерти Освенцим. Ежегодно 27 января в бундестаге проходит церемония в память о жертвах Холокоста.