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Грузинские разработчики создали ролевую онлайн-игру "The Way of Wrath"

© CC0 / Pixabay
Грузия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210127/250725498/Gruzinskie-razrabotchiki-sozdali-rolevuyu-onlayn-igru-The-Way-of-Wrath.html

"The Way of Wrath" — первая в Грузии крупномасштабная компьютерная ролевая игра с более чем 30-часовым игровым процессом

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Грузинские разработчики создали новую ролевую компьютерную игру "The Way of Wrath" - она выйдет на сайт Kickstarter 1 февраля.

Kickstarter — это онлайн-платформа для привлечения денежных средств на реализацию творческих, научных и производственных проектов по схеме краудфантинга, то есть добровольных пожертвований. Kickstarter финансирует разнообразные проекты, такие, как создание фильмов независимого кинематографа, комиксов, видеоигр, музыки и так далее.

The Way of Wrath on Kickstarter!

🥳🤩We have wonderful news!!! After 3d years of hard work "The Way of Wrath - RPG" coming to Kickstarter on February 1st. You already can follow the game on Kickstarter and be the first who will play the new demo. 🤯🤩🥳https://www.kickstarter.com/.../animmal/the-way-of-wrath-rpg

Опубликовано The Way of Wrath Вторник, 26 января 2021 г.

Кампания Kickstarter продлится один месяц, игра будет доступна по более демократичной цене за счет сбора средств. После этого продажи на Kickstarter прекратятся, и с выходом финальной игры "The Way of Wrath" будет доступна в Steam, GOG и на других онлайн-ресурсах.

Грузинский дизайнер Гия Бохуа с коллегой
photo: GIPA / FB
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"The Way of Wrath" — это первая в Грузии крупномасштабная компьютерная ролевая игра с более чем 30-часовым игровым процессом. Это комплексная игра - в ней помимо боев можно рыбачить, охотиться, проводить мини-игры с друзьями и другое.

По сюжету игры, действие происходит в доисторическом бронзовом веке. Племя Тейн-Тейн спаслось в десятилетней войне с империей, а теперь застряло в руинах и готовится к массовой осаде, и каждый выбор имеет решающее значение.

Как говорит соавтор игры, арт-директор и создатель первого грузинского 3D мультфильма "Джино" Дато Кикнавелидзе, игра будет доступна на ПК, PlayStation, Nintendo, Xbox устройствах. Учитывая историю и лексику игры, она имеет возрастную категорию 18+.



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