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Здание полиции в районе Сабуртало

Кадровая ротация в системе МВД Грузии - главы полиции меняют регионы

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210128/250726703/V-Gruzii-smenilsya-ryad-nachalnikov-politsii.html

Причины кадровых перестановок министерство внутренних дел Грузии пока решило не рассказывать общественности

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. В МВД Грузии произошли кадровые перестановки, и свои посты покинули главы полиции регионов Кахети, Гурии, Шида Картли и Самцхе-Джавахети, сообщает телеканал Formula TV со ссылкой на министерство.

По данным телеканала, бывшие главы полиций просто сменят один регион на другой. Так бывший глава полиции Гурии Каха Мурадашвили перейдет на подобный пост в Кахети, его место займет бывший глава полиции Самцхе-Джавахети Леван Харабадзе. Что касается поста главы полиции Самцхе-Джавахети, то решение пока не принято.

Причины кадровых перестановок МВД Грузии не уточняет.

Теги:
МВД Грузии, Грузия, полиция


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