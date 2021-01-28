Берегите деньги и личные данные - в Грузии участились случаи кибермошенничества

Согласно новой схеме мошенничества, киберпреступники используют для атак поисковую систему Google, где они рекламируют мошеннические веб-сайты, сообщает Ассоциация банков Грузии

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Ассоциация банков Грузии предупреждает население о киберугрозах, в частности фишинге, участившемся в стране в последнее время.

Фишинг – это механизм по добыче персональных данных интернет-пользователей. В частности, киберпреступники создают поддельные веб-сайты, похожие на страницы известных компаний и банков, и пытаются обманным путем вынудить пользователей ввести свои личные данные. Другим видом мошенничества является рассылка сообщений на электронную почту, в которых просят потребителя ввести свои персональные данные имени (пароль, номер банковской карты и т. д.).

По информации Ассоциации, киберпреступники все чаще обманывают граждан для присвоения их денег. Согласно новой схеме мошенничества, киберпреступники используют для атак поисковую систему Google, где они рекламируют мошеннические веб-сайты.

В Ассоциации поясняют, что адрес таких поддельных страниц часто похож на реальный адрес интернет-банкинга коммерческих банков. Киберпреступники пытаются обманным путем заставить пользователей ввести свои персональные данные (логин и пароль), чем потом злоупотребляют мошенники.

Ассоциация дает советы по предотвращению фишинговых атак:

Не переходить на сомнительные ссылки. Подведя курсор к ссылке, отображается адрес настоящей веб-страницы

Внимательно посмотрите адрес сайта, на котором вы вводите пароль, убедитесь, что вы действительно находитесь на сайте банка. В некоторых случаях поддельный адрес может отличаться от реального всего на один символ

Чтобы использовать интернет-банк, вместо поиска определенного названия банка в поле поиска Google введите адрес веб-сайта коммерческого банка прямо в адресную строку.

На мобильном устройстве используйте приложение мобильного банкинга.

Власти Грузии ведут активную борьбу с киберпреступностью, которая является вызовом 21 века. Так в стране в 2020 году киберпреступность возросла на 24%, а полиция задержала и привлекла к уголовной ответственности 152 киберпреступника.