"Не время для шоппинга" – вице-премьер Грузии объяснила "карантин выходного дня"

Она отметила, что подобные ограничения не продлятся вечно, а будут сниматься поэтапно со снижением уровня заболеваемости

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Запрет на работу торговых центров и вещевых рынков в выходные дни вызван желанием сократить поток людей, заявила министр регионального развития Майя Цкитишвили в эфире телеканала Rustavi 2.

В Грузии с 1 февраля начинают работать все магазины и торговые центры, а с 15 февраля начнут работу и вещевые рынки. При этом в выходные они будут закрыты.

"В течение недели люди работают и у них нет времени долго ходить по магазинам, а в выходные они идут не только за конкретной вещью, а чтобы провести время на шоппинге. Когда бизнес говорит, что 40% продаж приходится на выходные, мы понимаем, что в субботу и воскресенье туда приходит больше покупателей. Это значит, что мобильность растет, а это та проблема, с которой мы боремся при пандемии", – сказала Цкитишвили.

При этом она отметила, что подобные ограничения не продлятся вечно, а будут сниматься поэтапно со снижением уровня заболеваемости.

Перед снятием ограничений правительство Грузии приняло решение разрешить магазинам одежды открыть примерочные, упростить правила возврата товаров и увеличить допустимое число покупателей.

Ранее власти Грузии приняли решение о том, что если в стране показатель заражения снизится ниже 4%, можно будет говорить об открытии транспорта и как можно более скором открытии отраслей экономики.