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Торговля в магазинах. Пробки у торгового центра Tbilisi Central перед Новым годом

"Не время для шоппинга" – вице-премьер Грузии объяснила "карантин выходного дня"

© Sputnik / STRINGER
Грузия
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Темы:
Rustavi2 – Рустави 2 грузинское онлайн ТВ (201)
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Sputnik Грузия
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Она отметила, что подобные ограничения не продлятся вечно, а будут сниматься поэтапно со снижением уровня заболеваемости

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Запрет на работу торговых центров и вещевых рынков в выходные дни вызван желанием сократить поток людей, заявила министр регионального развития Майя Цкитишвили в эфире телеканала Rustavi 2.

В Грузии с 1 февраля начинают работать все магазины и торговые центры, а с 15 февраля начнут работу и вещевые рынки. При этом в выходные они будут закрыты.

Предновогодняя торговля. Термоскрининг и дезинфекция рук в торговом центре Ист Пойнт
© Sputnik / STRINGER
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"В течение недели люди работают и у них нет времени долго ходить по магазинам, а в выходные они идут не только за конкретной вещью, а чтобы провести время на шоппинге. Когда бизнес говорит, что 40% продаж приходится на выходные, мы понимаем, что в субботу и воскресенье туда приходит больше покупателей. Это значит, что мобильность растет, а это та проблема, с которой мы боремся при пандемии", – сказала Цкитишвили.

При этом она отметила, что подобные ограничения не продлятся вечно, а будут сниматься поэтапно со снижением уровня заболеваемости.

Перед снятием ограничений правительство Грузии приняло решение разрешить магазинам одежды открыть примерочные, упростить правила возврата товаров и увеличить допустимое число покупателей.

Ранее власти Грузии приняли решение о том, что если в стране показатель заражения снизится ниже 4%, можно будет говорить об открытии транспорта и как можно более скором открытии отраслей экономики.

Темы:
Rustavi2 – Рустави 2 грузинское онлайн ТВ (201)
Теги:
Майя Цкитишвили, Коронавирус COVID-2019, Пандемия


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