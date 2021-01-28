00:47 29 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9973
  • 100 RUB4.3336
  • USD3.2995
Поиск
Трейлер едет по Военно-Грузинской дороге

Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России открылась для грузовиков

© photo: Sputnik / Александр Имедашвили
Грузия
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (137)
71 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210128/250736794/Verkhniy-Lars-segodnya-doroga-v-napravlenii-Rossii-otkrylas-dlya-gruzovikov.html

На проблемном участке можно ехать только по противолавинным тоннелям без остановок в одностороннем режиме

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. В результате нескольких часов расчистки дороги движение в направлении грузино-российской границы для транспорта с прицепом и полуприцепом восстановлено, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Минрегионов Грузии.

Горная дорога в снегу - машина едет среди снежных сугробов
© Sputnik / STRINGER
"Тоннель спасения" - Армения приветствует решение Грузии построить дорогу

Движение трайлеров на участке Коби-Гудаури было остановлено из-за снега и гололеда днем в четверг. В данный момент движение всех видов транспорта на этом участке свободно.

На проблемном участке можно ехать только по противолавинным тоннелям без остановок. Для трайлеров и автобусов движение только в одностороннем режиме, которое контролирует патрульная полиция.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (137)
Теги:
Военно-грузинская дорога, КПП "Казбеги – Верхний Ларс", Мцхета-Степанцминда-Ларс, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Горящий автомобиль после протестов против COVID-мер в Нидерландах
Бунт против локдауна: Нидерланды охвачены беспорядками - фото
Представители фитнес-клубов провели акцию протеста в столице Грузии - видео
Спортсмены и представители фитнес-клубов провели акцию протеста в Тбилиси - видео
Военная мощь Грузии - рейтинг
Военная мощь Грузии - рейтинг
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться