Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России открылась для грузовиков

На проблемном участке можно ехать только по противолавинным тоннелям без остановок в одностороннем режиме

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. В результате нескольких часов расчистки дороги движение в направлении грузино-российской границы для транспорта с прицепом и полуприцепом восстановлено, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Минрегионов Грузии.

Движение трайлеров на участке Коби-Гудаури было остановлено из-за снега и гололеда днем в четверг. В данный момент движение всех видов транспорта на этом участке свободно.

На проблемном участке можно ехать только по противолавинным тоннелям без остановок. Для трайлеров и автобусов движение только в одностороннем режиме, которое контролирует патрульная полиция.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.