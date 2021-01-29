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Водители грузовых фур греются у машин в ожидании начала пропуска по горной дороге

Верхний Ларс сегодня: движение в направлении к границе с Россией ограничено из-за непогоды

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузия
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Темы:
Грузино-российская граница (107)
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https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210129/250739537/Verkhniy-Lars-segodnya-dvizhenie-v-napravlenii-k-granitse-s-Rossiey-ogranicheno-iz-za-nepogody.html

Из-за снега и гололеда запрет для транспорта с прицепом и полуприцепом действует на отрезке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. На дороге, ведущей в направлении грузино-российской границы, введен запрет на передвижение большегрузов, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития Грузии.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В частности, из-за снега и гололеда запрет для транспорта с прицепом и полуприцепом действует на отрезке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс.

Движение для остального вида транспорта свободно. На отрезке Гудаури-Коби транспорт будет двигаться в безостановочном режиме, только через лавинозащитные тоннели.

За процессом будет непосредственно следить и координировать патруль.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Темы:
Грузино-российская граница (107)


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