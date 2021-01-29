Верхний Ларс сегодня: движение в направлении к границе с Россией ограничено из-за непогоды

Из-за снега и гололеда запрет для транспорта с прицепом и полуприцепом действует на отрезке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. На дороге, ведущей в направлении грузино-российской границы, введен запрет на передвижение большегрузов, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития Грузии.

В частности, из-за снега и гололеда запрет для транспорта с прицепом и полуприцепом действует на отрезке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс.

Движение для остального вида транспорта свободно. На отрезке Гудаури-Коби транспорт будет двигаться в безостановочном режиме, только через лавинозащитные тоннели.

За процессом будет непосредственно следить и координировать патруль.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.