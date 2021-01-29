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Вакцина компании AstraZeneca

Страны Европы обещали Грузии поделиться вакциной от коронавируса

© REUTERS / DINUKA LIYANAWATTE
Грузия
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (760)
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По словам главного эпидемиолога страны, Грузия в течение этого года получит 1,4 миллиона доз вакцины с помощью платформы COVAX

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Порядка восьми европейских стран обещали в случае получения лишней дозы вакцины от коронавируса поделиться ею с Грузией, заявил глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Гамкрелидзе выразил сожаление в связи с тем, что на сегодняшний день вакцина, по его словам, превратилась в политическое оружие и оно пока в руках сильных государств - стран "большой семерки".

В пятницу стало известно, что уже поздней весной к уже существующим вакцинам добавятся вакцина Novavax, а также еще три вакцины. Кроме того, в ВОЗ заявили, что в течение последующих ста дней во всех странах медперсонал должен быть вакцинирован от коронавируса.

"Это очень важно. Сегодня глобально серьезный дефицит вакцин. Одна из основных проблем – несправедливость. Несправедливость в процессе предоставления вакцин рассматривалась на исполнительном комитете ВОЗ. В основном, вакцинируются в богатых странах, тогда как в средних и наименее развитых странах предоставление вакцины запаздывает", - отметил эпидемиолог.

Вакцинация от коронавируса
© AFP / BULENT KILIC
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По его словам, в течение ближайших дней станет известно, какие из 51 страны с низким и средним развитием выберет платформа COVAX для предоставления вакцины Pfizer. Грузия входит в список тех 12 европейских стран, которые удовлетворяют всем условиям для получения лимитированной дозы вакцины Pfizer.

Гамкрелидзе выразил надежду, что к концу февраля-началу марта Грузия сможет получить несколько сотен тысяч доз вакцины AstraZeneca.

По словам медика, страна в течение этого года получит 1,4 миллиона доз вакцины с помощью платформы COVAX. Согласно плану, Грузии нужно 3,9 миллиона доз, для получения которых идет интенсивная и ежедневная работа с разными странами и производителями.

Социологические исследования, проведенные в разное время в Грузии, показали, что количество граждан, согласных сделать вакцину от коронавируса, колеблется от 50% до 60%. Для полного открытия экономики нужно вакцинировать 60% взрослого населения. На это может потребоваться около 164 миллионов лари (50 миллионов долларов).

Приоритетные группы для вакцинации уже определены и распределены так: в начале сектор здравоохранения, затем персонал и бенефициары учреждений долгосрочного ухода (убежищ и т. д.), потом население старше 75 лет, население в возрасте 65-74 лет, также население в возрасте 55-64 лет, население с хроническими заболеваниями в возрасте от 18 до 54 лет. Далее планируется вакцинация остального населения, в том числе и тех жителей Грузии, которые уже перенесли вирус.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (760)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина


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