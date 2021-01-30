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Эпидемия коронавируса - люди в масках

Ковид-география Грузии: на Тбилиси приходится треть новых случаев коронавируса

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузия
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (763)
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На сегодняшний день состояние 589 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 175 человек

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Из 676 случаев инфицирования коронавирусом более трети зафиксировано в Тбилиси, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Согласно официальным данным, в Тбилиси было выявлено 253 новых случая инфицирования. На втором месте Имерети со 139 новыми случаями за сутки.

Ситуация в остальных регионах выглядит следующим образом:

                            Регион Число новых случаев
Самегрело - Земо Сванети 72
Кахети 47
Шида Картли 41
Квемо Картли 29
Самцхе-Джавахети 20
Гурия 14
Мцхета-Мтианети 14
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 3

В настоящее время в стране зарегистрировано 5 910 активных случаев заражения, из которых 2 694 человека проходят лечение в клиниках, 311 – в ковид-гостиницах, 2 905 – лечатся на дому.

На сегодняшний день состояние 589 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 175 человек.

Первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Грузии 26 февраля 2020 года. С момента начала пандемии в стране выявили 257 632 случая, выздоровели 248 537 пациентов, скончались 3 159 граждан.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (763)
Теги:
Тбилиси, Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия


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