Дело картографов: омбудсмен обвинила сотрудников тюрьмы в нарушении адвокатской тайны

На данный момент суд отпустил обвиняемых под залог и запретил им покидать территорию Грузии

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии изучает заявление Народного защитника Грузии Нино Ломджария о нарушении сотрудниками тюрьмы права картографа Ивери Мелашвили на конфиденциальность общения с адвокатом, говорится в сообщении службы.

Ломджария заявила, что во время нахождения в тюрьме Мелашвили отправил адвокату карты со своими пометками, однако адвокат получил их только после изучения сотрудниками тюрьмы, и таким образом было нарушено право картографа на тайну общения со своим адвокатом, гарантированное законом.

"В связи с заявлением Народного защитника Специальная пенитенциарная служба поясняет, что изучение факта, о котором говорит омбудсмен, началось на основании заявления адвоката 30 декабря 2020 года. Сразу после завершения изучения факта, о котором говорит Народный защитник, будет опубликовано заключение, и, если будет выявлено превышение полномочий со стороны сотрудника/сотрудников пенитенциарного заведения, за этим последует реагирование в рамках законодательства", – говорится в заявлении службы.

Сотрудник МИД и Ивери Мелашвили и сотрудник МВД Наталья Ильичева обвиняются в возможной незаконной передаче Азербайджану части территории Грузии. По данным следствия, они скрыли наличие карты 1937-1938 года во время работы в комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской границы, из-за чего Грузия могла лишиться 3,5 тысячи гектаров своей территории, в том числе части монастырского комплекса Давид-Гареджи. По данным следствия, они совершили преступление по заданию "вышестоящих чиновников".

На данный момент суд отпустил их под залог и запретил покидать страну.

У Грузии с Азербайджаном общая государственная граница протяженностью 440 километров, треть которой все еще не делимитирована. На одном из спорных участков расположен монастырский комплекс шестого века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона.

Дело картографов поставило под вопрос весь процесс делимитации-демаркации границы, начатый в 1994 году, так как в деле идет речь о потери территорий на 13 участках границы из 16 согласованных.