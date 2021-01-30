МВД Грузии уволило ряд своих сотрудников за слив информации третьим лицам

Один из сотрудников при помощи генератора паролей проник в закрытую базу данных МВД и получил необходимую информацию, после чего передал ее третьим лицам

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Сотрудник патрульной полиции Поти и два районных инспектора Зугдиди были уволены из-за передачи служебной информации третьим лицам, говорится в заявлении МВД Грузии.

По данным ведомства, генеральная инспекция изучила их действия и установила, что уволенные общались между собой с целью получения незаконной информации о конкретном человеке, а один из них при помощи генератора паролей проник в закрытую базу данных МВД и получил необходимую информацию.

После сотрудники полиции передали эту информацию представителю одной из оппозиционных партий, а тот передал ее телекомпании.

О какой конкретно информации идет речь и какому телеканалу она была передана, МВД Грузии не указывает.