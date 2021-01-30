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Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе

МВД Грузии уволило ряд своих сотрудников за слив информации третьим лицам

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Грузия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210130/250752293/MVD-Gruzii-uvolilo-ryad-svoikh-sotrudnikov-za-sliv-informatsii-tretim-litsam.html

Один из сотрудников при помощи генератора паролей проник в закрытую базу данных МВД и получил необходимую информацию, после чего передал ее третьим лицам

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Сотрудник патрульной полиции Поти и два районных инспектора Зугдиди были уволены из-за передачи служебной информации третьим лицам, говорится в заявлении МВД Грузии.

По данным ведомства, генеральная инспекция изучила их действия и установила, что уволенные общались между собой с целью получения незаконной информации о конкретном человеке, а один из них при помощи генератора паролей проник в закрытую базу данных МВД и получил необходимую информацию.

После сотрудники полиции передали эту информацию представителю одной из оппозиционных партий, а тот передал ее телекомпании.

О какой конкретно информации идет речь и какому телеканалу она была передана, МВД Грузии не указывает.

Теги:
МВД Грузии


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