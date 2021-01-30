Грузия получит вакцину от коронавируса до конца февраля – премьер

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Первые дозы вакцины от коронавируса американо-германского производства Pfizer и BioNTech Грузия получит до конца февраля, написал на своей странице в соцсети Facebook премьер страны Георгий Гахария.

"Первые дозы вакцины Pfizer поступят в Грузию до конца февраля. Спасибо другу страны и лично моему другу генеральному директору Всемирной организации здравоохранения Тедросу Адхану Гебрейесусу за беспрецедентную поддержку", – написал Гахария.

По его словам, первыми прививки от коронавируса получат врачи.

Как заявил глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе, точное количество вакцин от коронавиурса, которое получит Грузия, будет известно в ближайшие дни. По его словам, речь идет, предположительно, о 30 тысячах доз.

Согласно официальной статистике Национального центра контроля заболеваний, из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в Грузии в 2020 году скончались 62 медицинских сотрудника – это 0,4% из общего числа инфицированных медиков. В целом медперсонал составляет 6% от общего числа зараженных коронавирусом в Грузии.

Ранее правительство сообщало, что для полного открытия экономики нужно вакцинировать 60% взрослого населения. На это может потребоваться около 164 миллионов лари (50 миллионов долларов).