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Вакцина фармкомпании Pfizer

Грузия получит вакцину от коронавируса до конца февраля – премьер

© AP Photo / Stephen Dunn
Грузия
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Sputnik Грузия
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Согласно национальному плану вакцинации, первым вакцину от коронавируса получит медицинский персонал

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Первые дозы вакцины от коронавируса американо-германского производства Pfizer и BioNTech Грузия получит до конца февраля, написал на своей странице в соцсети Facebook премьер страны Георгий Гахария.

"Первые дозы вакцины Pfizer поступят в Грузию до конца февраля. Спасибо другу страны и лично моему другу генеральному директору Всемирной организации здравоохранения Тедросу Адхану Гебрейесусу за беспрецедентную поддержку", – написал Гахария.

По его словам, первыми прививки от коронавируса получат врачи.

Директор инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе
photo: Infectious Diseases and AIDS Center / FB
Вакцина от коронавируса безопасна – главный инфекционист Грузии

Как заявил глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе, точное количество вакцин от коронавиурса, которое получит Грузия, будет известно в ближайшие дни. По его словам, речь идет, предположительно, о 30 тысячах доз. 

Согласно официальной статистике Национального центра контроля заболеваний, из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в Грузии в 2020 году скончались 62 медицинских сотрудника – это 0,4% из общего числа инфицированных медиков. В целом медперсонал составляет 6% от общего числа зараженных коронавирусом в Грузии.

Ранее правительство сообщало, что для полного открытия экономики нужно вакцинировать 60% взрослого населения. На это может потребоваться около 164 миллионов лари (50 миллионов долларов).

Теги:
Грузия, Вакцинация, Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Пандемия


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