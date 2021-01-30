Патриархия Грузии сделала первое заявление после освобождения картографов

Пресс-спикер Патриархии Грузии отметил, что церковь ждет от государства конструктивных шагов, чтобы граница с Азербайджаном была проведена правильно

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Патриархия Грузии надеется на завершение расследования дела картографов, которые обвиняются в возможной передаче территорий Грузии, в том числе части монастырского комплекса Давид-Гареджи, говорится в заявлении, которое распространил Первый канал.

Тбилисский городской суд отпустил обвиняемых Ивери Мелашвили и Наталью Ильичеву под залог до решения суда по делу. За смену пресечения ходатайствовала прокуратура, которая уже завершила расследование.

"Церкви безусловно интересно, сможет или нет наше государство решить проблемы границы, но в то же время, все понимают, что церковь не заинтересована в заключении и ее целью не является наказание кого-либо. Важно не кто был привлечен к ответственности, а то, продает ли кто грузинскую землю и есть ли у нас возможность решить проблему. В первую очередь, мы хотим верить, что следствие будет работать с таким же усердием и целенаправленностью как в начале", – говорится в заявлении.

Между тем, пресс-спикер Патриархии Андрия Джагмаидзе пояснил, что церковь ждет от государства конструктивных шагов, чтобы граница была проведена правильно и вся территория монастырского комплекса оказалась подконтрольной Грузии.

"У нас есть большие ожидания. Я думаю, (власти – ред.) должны быть уже сообщить обществу, как мы используем новые обстоятельства (обвинение картографов – ред.) за столом переговоров (с азербайджанской стороной – ред.), появилась ли возможность использовать аутентичные карты и что происходит", – сказал Джагмаидзе.

Также патриархия отметила несоответствие заявления государства и Ивери Мелашвили, после того как он вышел на свободу.

"Если государство заявляет, что следствие проходит успешно, и Ивери Мелашвили признает вину, вызывает непонимание тот пафос, который мы наблюдаем с первых минут его освобождения", – говорится в заявлении.

Мелашвили и Ильичева обвиняются в возможной незаконной передаче Азербайджану части территории Грузии. По данным следствия, они скрыли наличие карты 1937-1938 года во время работы в комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской границы, из-за чего Грузия могла лишиться 3,5 тысячи гектаров своей территории, в том числе части монастырского комплекса Давид-Гареджи. По данным следствия, они совершили преступление по заданию "вышестоящих чиновников". На данный момент суд отпустил их под залог и запретил покидать страну.

У Грузии с Азербайджаном общая государственная граница протяженностью 440 километров, треть которой все еще не делимитирована. На одном из спорных участков расположен монастырский комплекс шестого века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона.

Дело картографов поставило под вопрос весь процесс делимитации-демаркации границы, начатый в 1994 году, так как в деле идет речь о потери территорий на 13 участках границы из 16 согласованных.