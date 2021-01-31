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Машины на дорогах столицы

В Грузии с 1 февраля можно будет сдать экзамен на водительские права

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Грузия
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На период действия ограничений с 28 ноября сдача экзаменов на получение водительских прав была приостановлена

ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. В Грузии с 1 февраля после более двух месяцев ограничений будет возможно сдать практический экзамен на получение водительских прав, говорится в сообщении на сайте Агентства обслуживания МВД Грузии.

Мевлуд Меладзе
photo: Mevlud Meladze / FB
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На период действия ограничений с 28 ноября сдача экзаменов на получение водительских прав была приостановлена.

По данным МВД, всех пытающихся получить права на управление автомобилем в городе Рустави с 1 февраля ждет приятный сюрприз – экзамен надо будет сдавать на новой модели SKODA RAPID с системой GPS.

Экзамен на получение водительских прав в Грузии проходит в два этапа. Желающие получить права должны сначала сдать теоретическую часть, ответив правильно на 30 вопросов в течение 30 минут. После этого нужно преодолеть практическую часть – правильно выполнить маневры на специальной площадке.

Такие площадки есть в 13 городах Грузии, в том числе в Рустави (близ Тбилиси), Поти, Батуми, Зугдиди, Гори и Телави.

Экзамен можно сдавать на ведомственных машинах как с механической, так и с автоматической коробкой передач.



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