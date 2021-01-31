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Спецтехника расчищает снег на военно-грузинской дороге

Верхний Ларс сегодня: дорога в Грузии открыта для легковых автомобилей

© Sputnik / STRINGER
Грузия
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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (138)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210131/250758405/Verkhniy-Lars-segodnya-doroga-v-Gruzii-otkryta-dlya-legkovykh-avtomobiley.html

На участке Гудаури-Коби движение осуществляется в безостановочном режиме через лавинозащитные тоннели

ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Движение на центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе Грузии с Россией, восстановлено для легковых автомобилей, говорится в заявлении Департамента автомобильных дорог Грузии.

Из-за гололеда сохраняется ограничение на движение транспорта с прицепом и полуприцепом. Для других видов транспорта движение свободно.

Горная дорога в снегу - машина едет среди снежных сугробов
© Sputnik / STRINGER
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На участке Гудаури-Коби движение осуществляется в безостановочном режиме через лавинозащитные тоннели. За соблюдением режима следит патрульная полиция.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" - единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.

Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (138)
Теги:
Военно-грузинская дорога, ТПП "Казбеги – Верхний Ларс", Мцхета-Степанцминда-Ларс, Грузия


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