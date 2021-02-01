COVID-статистика Грузии: где самые опасные точки ковид-заражения?

Самым опасным городом в плане ковид-заражения в стране по-прежнему остается Тбилиси, за ним следуют регионы Самегрело - Земо Сванети и Имерети

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки провели 9 056 тестов, из них 5 490 на антиген, 3 566 ПЦР и выявили 240 новых случаев коронавируса, сообщил замначальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава.

Из 240 новых случаев, выявленных за минувшие сутки в Грузии, в Тбилиси зафиксировали 86 случаев, Аджарии – 15, Имерети – 37, Квемо Картли – 19, Шида Картли – 21, Гурии – 3, Самегрело - Земо Сванети – 28, Кахети – 17, Мцхета-Мтианети – 6, Самцхе-Джавахети – 8, Рача-Лечхуми Квемо Сванети – 0.

На этом этапе в Грузии 5 422 активных случая. Из них 2 676 лечатся в клиниках. В тбилисских больницах лечатся 1 321 пациент, Аджарии – 186, Имерети – 499.

В клиниках Грузии лечатся 569 тяжелых пациентов, из них в Тбилиси – 252, Аджарии – 46, Имерети – 147. К аппарату искусственного дыхания подключены 162 пациента. Из них в Тбилиси – 121, Аджарии – 4, Имерети -16. В ковид-гостиницах находятся 268 пациентов. Из них в Тбилиси – 176, Аджарии – 81, Имерети – 11. На дому лечатся 2 478 человек.

В карантинных пространствах Грузии находятся 474 человека, из них в Тбилиси – 202, Аджарии – 123. В самоизоляции находятся 15 689 человек, из них в Тбилиси – 715, Аджарии – 775, Имерети – 1 538.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.