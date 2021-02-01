Игрок клуба "Что? Где? Когда?" Ника Агладзе победил рак

Средства на операцию молодого мужчины, который боролся с онкологией, активно собирались в Грузии и за ее пределами

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Молодой грузинский историк, литератор и игрок грузинского интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?" Ника Агладзе победил рак и вновь присоединился к игре.

Мыслитель и игрок клуба Давид Рапава на своей странице в Facebook поделился фотографией своей "шестерки" игроков для нового сезона 2021 года.

В шестерку Давида Рапава вошли Ника Агладзе, Ия Метревели, Деме Кардава, Сосо Берикашвили, Тенго Лелучашвили и капитан команды, сам Давид Рапава.

У Ники Агладзе был диагноз сосудистая опухоль головного мозга. Ранее мужчине сделали операцию по удалению каверномы на сосуде головного мозга в Турции. Но она не дала ожидаемых результатов, поэтому для Агладзе собирались средства для операции в Германии.

Средства собирались разными деятелями Грузии, от Дома писателей до художника Левана Сонгулашвили, работающего в США.