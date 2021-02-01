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В Батуми появился филиал физико-математической школы им. Комарова

© Fotolia / Kzenon
Грузия
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Темы:
Образование в Грузии (533)
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Здание школы рассчитано на 250 ученических мест и полностью адаптировано для учеников с особыми образовательными потребностями

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Новый филиал физико-математической средней школы №199 имени Владимира Комарова построили в Батуми, говорится на сайте министерства образования и науки Грузии.

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© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
Сразу 16 учеников тбилисской школы Комарова получили гранты на обучение в вузах мира

Как отмечают в ведомстве, современная образовательная инфраструктура объединяет недавно построенную школу и кампус, ее площадь составляет 7 700 квадратных метров.

Здание школы рассчитано на 250 ученических мест и полностью адаптировано для учеников с особыми образовательными потребностями.

В здании есть научная и компьютерная лаборатории, библиотека, актовый зал, столовая и спортзал, а также открытая спортивная площадка и зона отдыха.

Что касается школьного кампуса, то для учеников создана соответствующая среда для жизни и отдыха. Кампус, как и школа, полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями.

Строительство школы велось по инициативе Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии, при финансировании Агентства развития образовательной и научной инфраструктуры и при поддержке правительства Аджарской автономной республики. Общая стоимость проекта составляет более 11 миллионов лари (более 3,3 миллиона долларов).

Школа Комарова считается одной из самых сильных в Грузии. В ней учатся одаренные дети с математическим складом ума. Ее ученики побеждают на разных международных конкурсах и в олимпиадах, являются обладателями золотых, серебряных и бронзовых медалей.

На протяжении своей 50-летней деятельности школа Комарова ориентирована на углубленное изучение точных наук, а также наук естествознания. В школу Комарова учеников принимают с седьмого класса после сдачи специального экзамена. Большая часть педагогов являются выпускниками школы Комарова.

За последние годы более 70 выпускников комаровской школы продолжили обучение по программам бакалавриата в разных университетах мира.

Темы:
Образование в Грузии (533)


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