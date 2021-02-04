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Эпидемия коронавируса - женщина в маске и лицевом щитке идет по улице

В Грузии ужесточают штраф за повторное нарушение правил ношения маски

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузия
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Sputnik Грузия
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Нарушители правил ношения масок на сегодняшний день оплачивают штраф в размере 20 лари (около 6 долларов)

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. В Грузии ужесточают штраф за повторное нарушение правил ношения маски – в этом случае размер штрафа будет увеличен вдвое, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

"Наряду со смягчением ограничений, мы должны заботиться об ужесточении соблюдения правил. Поэтому сегодня мы примем решение о целесообразности удвоения соответствующей санкции при, например, повторении нарушения правила ношения маски", – отметил Гахария заявил на заседании правительства.

По словам премьера, все мы должны понимать, что в современном мире никто не может придумать ничего более эффективного против пандемии, чем маска, дистанция, тестирование, а затем уже вакцинация.

"Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы эффективно следовать этим правилам. Это в интересах защиты нашей экономики и повседневной жизни", – подчеркнул Гахария.

На сегодня нарушители правил ношения масок платят штраф в размере 20 лари (около 6 долларов).



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